Зливи в Одесі: за два дні випала місячна норма опадів — відео

Внаслідок переміщення циклону в Одеській області пройшли зливи. Порушено транспортне сполучення, затоплені окремі ділянки, будинки, підвали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За минулу добу рятувальників викликали до місця підтоплення 12 приватних будинків у селі Павлівка; для допомоги автомобілю швидкої допомоги, пасажирського автобуса та двох легкових автомобілів, які застрягли на автодорозі.

В Приморському районі Одеси затопило підвал житлового будинку, а в Малиновському – сім одноповерхових приватних будинків.

На цілодобовому чергуванні в області знаходяться 287 рятувальників і 81 одиниця техніки, у тому числі, плавальні засоби, насосні станції, засоби автономного енергоживлення. В резерві – 227 рятувальників і 46 одиниць техніки.