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У центрі столиці прямо з причалу річвокзалу ловили і солили рибу (відео)

05.08.2019

Про це стало відомо з повідомлення начальника Київського рибоохоронної патруля Володимира Мухіна на сторінці в соцмережі Facebook.
Володимир Мухін повідомив, що рибоохороний патруль Київської області під час чергового рейду виявив на одному з причалів Київського річкового вокзалу, що на Поштовій площі в Києві, близько десятка заборонених знарядь лову – сіток. Також, за його словами, була виявлена незаконно добута риба, частина якої вже була засолена і зберігалася в холодильнику в антисанітарних умовах.

“Зараз проходить документування грубого порушення правил рибальства, підраховується збиток”, – написав Володимир Мухін в повідомленні.
У коментарях він додав, що в воді біля причалу плавають риб’ячі тельбухи, що залишилися після чищення риби і опублікував фотографію.

 

Нагадаємо, за шість місяців 2019 року на “гарячу лінію” Київського рибоохоронної патруля надійшло 621 звернення. Громадяни зверталися з приводу надання консультацій та виявлених можливих порушень природоохоронного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

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