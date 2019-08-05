«Перетворюється в «російське озеро»: в Україні вказали на неприховану експансію Москвою Чорного моря

Країни-члени НАТО, Україна і Туреччина повинні негайно реагувати на події в Чорному морі, спробу окупувати яке все частіше робить Росія.

Таку точку зору у своїй статті для BSNews представив журналіст Андрій Клименко, зазначивши, що Чорне море майже перетворилося в «російське озеро».

«На російській порядку денному – подальша окупація українського морського шельфу і всієї виключної морської економічної зони України, витіснення НАТО з Чорного моря, підсадка на газову голку Туреччини і Болгарії, та інші дії, про які йде мова», — переконаний він. У той же час, Клименко вважає, що проводиться зовнішньополітичний курс – і в Україні, і в її чорноморських сусідів, і в НАТО і ЄС, — просто не встигає за цими подіями і вимагає оновлення.

«Києву слід запропонувати турецьким властям не тільки загальний контроль за достовірністю інформації про портах призначення суден, що прямують з турецьких портів в Чорне море. Повинна бути встановлена відповідальність за спотворення або фальсифікацію цієї інформації. Такі ж дії повинні бути реалізовані спільно з Румунією, Болгарією та Грузією», – написав журналіст.