До +4 градусів: синоптики розповіли про похолодання на цьому тижні

5 серпня, в понеділок, в західних і центральних областях очікується різке похолодання. Як повідомляє Гідрометцентр, у нічні години в цих регіонах знизиться до 4 – 8 градусів зі знаком плюс.

У західних регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність, у денні години короткочасні грозові дощі. Денна температура становитиме від 19 до 25 градусів. При цьому в Карпатах вдень буде не вище 15 градусів. У північних областях у понеділок синоптики прогнозують прохолодну погоду. В денні години буде не вище 24 градусів, при цьому в Сумській області синоптики прогнозують всього 17-20 градусів тепла.

Різко похолодає і на сході, тут буде від 17 до 23 градусів тепла, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. В центрі вночі буде близько 8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18-24 градусів. Низькі температури синоптики обіцяють і на півдні України. Днем тут буде не вище 25 градусів, і лише в Одеській області повітря прогріється до 28 градусів зі знаком плюс.