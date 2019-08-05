Вже не жарти: хто намагається спровокувати ветеранів АТО на радикальні дії

У неділю вночі невідомі осквернили могили воїнів АТО на Центральному міському кладовищі в Сумах. Три дні тому військові поховання були пошкоджені в Новограді-Волинському на Житомирщині пише координатор ІС Олексій Копитько.

Відбувається це на тлі:

1) конфлікту між значною частиною ветеранів та волонтерів з владою з приводу парада на День Незалежності;

2) недитячою образи в середовищі військовослужбовців та ветеранів на «слуг народу» за те, що нікакущій ноунейм (місцями – відверто ганебні) перемогли на округах дуже гідних людей, які захищали країну.

Все це викликає роздратування. Роздратування накопичується.

Свою лепту вносять напад різного бидла на учасників війни, регулярні конфлікти з перевізниками. Різноманітна шушера, тихо сиділа кілька років, останнім часом відчула себе впевненіше.

Ветеранів у нас – під 400 тисяч. Проблем у них – безліч (про що свідчить кримінальна хроніка і статистика суїцидів). Ще більше – нелегальних стовбурів на руках. Ветерани поповнюють ряди всіляких структур (білих, сірих, чорних), що надають охоронні послуги і послуги «силової підтримки».

Радикалізація ветеранської середовища – це зовсім не те, що нинішня влада зможе перевести в жарт.

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