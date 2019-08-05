У Київській області пенсіонер підпалив себе після конфлікту із колишньою дружиною

У селі Підгірці Обухівського району правоохоронці встигли врятували пенсіонера, який в результаті конфлікту із колишньою дружиною облив себе бензином і підпалив.

Про це в неділю, 4 серпня, сообщилапресс-служба поліції Київської області.

Відзначається, що жінка мала намір здати металобрухт, однак 72-річний пенсіонер вимагав залишити усе в дворі і погрожував підпалити себе.

В результаті чоловік облив себе і своїх близьких паливом. Правоохоронців викликала налякана дочка.

Як зазначили в поліції, патрульні швидко прибули на місце події і намагалися залагодити конфлікт. Однак пенсіонер відмовився від спілкування, миттєво дістав запальничку і підпалив себе.

“Працівники поліції не розгубилися, швидко загасили вогонь та врятували життя чоловікові”, − підкреслюється в повідомленні.

Потерпілому викликали швидку допомогу і доставили в лікарню.