Річки на вулицях: на Одещині вирувала негода (фото)

Протягом ночі внаслідок інтенсивних опадів та вітру на Одещині сталось порушення руху транспорту, підтоплення окремих ділянок місцевості, домоволодінь та підвальних приміщень будинків.

4 серпня о 00:44 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Овідіопольському районі за межами с. Роксолани легковий автомобіль застряг у бездоріжжі. По прибуттю на місце виклику рятувальники вилучили автомобіль та надали допомогу пасажирам, серед яких 2 дитини. За межами с. Санжійка о 01:30 було вилучено легковий автомобіль з непроїзної ділянки автошляху. Цієї ж ночі у Білгород-Дністровському районі о 02:20 було надана допомога по перевезенню людей з с. Турлаки в с. Сухолужжя. Надана допомога 5-и особам. Також в м. Одеса рятувальники провели прибирання аварійних дерев з легкових автомобілів на вул. І. Рабіна та на вул. О. Головатого.

В с. Дельжилер Татарбунарського району протягом ночі рятувальниками відкачано 500 куб.м. дощової води з 7-ми приватних домогосподарств. В Арцизькому районі в с. Виноградівка Арцизського району відкачано 30 куб.м. води з території 2 приватних домогосподарств та в м. Арциз на вул. Будівельників відкачано 55 куб. м. дощової води з підвального приміщення п’ятиповерхового житлового будинку. В с. Кароліно-Бугаз Овідіопольського району о 01:08 відкачано 50 куб.м. дощової води з 3-х приватних домогосподарств.

В Малиновському районі м. Одеса на вул. Радіальна сталось підтоплення 7 одноповерхових приватних житлових будинків. До ліквідації наслідків підтоплення о 01:17 було залучено пожежно-рятувальний підрозділ 7-ї державної частини спеціальної пожежної техніки. Рятувальниками відкачано 250 куб. м води, роботи тривають.

На цілодобовому чергуванні в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області перебуває 287 рятувальників та 81 одиниця пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі інженерна техніка, плавальні засоби, насосні станції і засоби автономного енергоживлення. У резерві на випадок ускладнення оперативної обстановки знаходиться 227 рятувальників і 46 одиниць техніки. Оперативними групами ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи Одеського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту перебувають у постійні готовності до реагування на небезпечні події