Ситуація в ООС: ЗСУ дотримуються тиші, а бойовики гатять з мінометів

За даними прес-центру ООС, 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив шість обстрілів позицій Об’єднаних сил:

поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – з міномету калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту ПІСКИ – зі стрілецької зброї;

два рази околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі стрілецької зброї;

неподалік ВОДЯНОГО – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік ПІВДЕННОГО – зі стрілецької зброї.

Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Раніше стало відомо про те, що бойовики після отримання російських паспортів масово тікатимуть з Донбасу.