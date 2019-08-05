Чоловік втік з іранської в’язниці після 11 років ув’язнення

Громадянин Канади іранського походження Саїд Малекпор повернувся у країну після втечі з в’язниці в Ірані, у якій відбував ув’язнення 11 років.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловік був засуджений до довічного ув’язнення за програму, яку він створив для завантаження фотографій в інтернет. Тоді іранська влада заявила, що її використовували на порнографічних сайтах.

Зазначається, що його тюремне ув’язнення було однією з кількох відомих справ за участю іранців з подвійним громадянством.

Саїд Малекпор втік під час триденного звільнення із в’язниці, яке йому надали під тиском ООН. Його сестра опублікувала відео його повернення в Канаду, проте подробиць про обставини його повернення не надала.

«Жах нарешті закінчився. Він повернувся додому і возз’єднався зі своєю сестрою. Дякуємо Канаді за ваше лідерство. І дякуємо кожному, хто підтримував нас весь цей час. Разом ми перемогли», — написала вона.

Програміст був заарештований у жовтні 2008 року під час візиту в Іран. Він приїхав туди, щоб відвідати батька, у якого було слабке здоров’я.

Він стверджував, що створена ним програма була з відкритим вихідним кодом і використовувалася іншими сайтами без його відома.

Спочатку він був засуджений до смертної кари за «поширення корупції». Пізніше строк замінили на довічне ув’язнення, як повідомляється, після того, як чоловік «покаявся».

За інформацією міжнародної правозахисної організації Amnesty International, під час свого ув’язнення Саїд Малекпор піддався фізичним і психологічним тортурам і провів більше року в одиночній камері.

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