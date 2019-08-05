Майдан не світить? Історик спрогнозував, чим закінчиться президентство Зеленського

Восени ніякого Майдану в нашій країні не буде, оскільки нинішнього запасу міцності чинного глави держави Володимира Зеленського та його команди може вистачити ще на пару років.

Про це у своєму блозі для «Радіо Свобода» написало історик Сергій Грабовський. Зокрема, він переконаний, що серед представників оточення глави держави «трапляються осудні особи».

Також експерт не виключив, що в Україні можуть відбуватися періодичні «чистки апарату» і «полювання на відьом» в політиці, оскільки це підтримує певна частина електорату. А вже в подальшому можна буде спробувати роль суворого, але мудрого і справедливого самодержця.

«Так що ті, хто прогнозує вже цієї осені новий Майдан, з моєї точки зору, помиляються. Ресурс міцності чинного глави держави і його команди досить великий, його вистачить на кілька років. А там олігархи з допомогою свого майже монопольного контролю за ЗМІ, зокрема телебаченням, дадуть людям «новий промінь надії» – і тепер уже не «зелений», а «сіро-буро-малинове» політичне колесо знову закрутиться», – додав історик.