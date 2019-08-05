Разумков дав інтерв’ю газеті олігарха, близького до Путіна

Майбутній спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков дав інтерв’ю російській газеті “КоммерсантЪ”, яка належить близькому до російського президента Володимира Путіна, а також до держкомпанії “Газпром”, підприємцю Алішеру Усманову.

В інтерв’ю Разумков розповів про своїх планах на майбутнє, а також про те, як, на його думку, повернути аннексированный Росією Крим і окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу.

Пріоритетним завданням майбутній спікер парламенту назвав припинення бойових дій на сході країни.

“Це одна з ключових проблем в країні. Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами”, – сказав він.

Разумков також прокоментував надання Донбасу особливого статусу.

“Це – законодавча частина. Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цю проблему, у війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов’язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території”, – зазначив він.

Разумков назвав перемогу на президентських виборах шоумена Володимира Зеленського “третьою революцією”.

“Це фактично була третя революція… Тільки, слава богу, вона була мирною і безкровною. Вона була позитивною. Вона була спрямована на об’єднання, на консолідацію суспільства навколо правильних цілей, а не навколо досягнення політичного результату. В цьому плані ми глобально відрізнялися від всіх інших”, – сказав майбутній спікер парламенту, зазначивши, що за п’ять років його команда має намір дати старт радикальних змін у країні

“За п’ять років можна буде створити умови, коли повернути назад вже не вийде. Більшу частину можна зробити за п’ять років, а те, що не можна, дороблять ті, хто прийде після нас. Але повернути все назад буде вже неможливо: точка неповернення буде пройдена”, – підкреслив Разумков.