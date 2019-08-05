НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану

Після того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Завели справу в четвер», — сказав він.

За його словами, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.