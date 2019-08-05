Дмитро Разумков: в цьому році в Україні сталася третя революція

Без п’яти хвилин новому голові Верховної Ради Дмитру Разумкову не звикати до публічності. Він практично всю президентську кампанію Володимира Зеленського був головним спікером його команди.

Тепер вже, як потенційний кандидат на посаду голови парламенту, він дав відверте інтерв’ю одному зі ЗМІ, в якому назвав вибори в цьому році – третім етапом мирної безкровної революції в країні.

За словами Разумкова, перемога Володимира Зеленського – це унікальний шанс провести незворотні зміни в країні, закласти фундамент нової України. Ніхто ніколи не казав, що до влади йде команда професійних політиків, до влади йде команда, яка хоче змінити базові стратегії.

Разумков зазначив, якщо дивитися на п’ять років при владі, то може здатися мало, щоб провести всі зміни, але, з іншого боку, п’ять років достатньо для того, щоб закласти ті умови, коли повернути назад вже не вийде. На уточнення, що схожі наміри були у команди Віктора Ющенка в 2004 році, лідер «Слуги народу» зазначив, що команда Ющенка зовсім не схожа на команду Зеленського, тоді до влади прийшли люди з політичним минулим і завдання у них були зовсім протилежні.