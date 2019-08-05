Росіяни більше люблять радянську владу, ніж нинішню — опитування

Жителі Росії значно позитивніше ставляться до радянської влади кінця 1970-х – початку 1980-х років, ніж до сучасної російської.

Про це свідчать дані опитування “Левада-центру”.

На запитання соціологів про якості, що характеризують радянську владу, 29% росіян назвали її “близькою до людей”, 25% – сильною, міцною, 22% – справедливою.

Разом з тим щодо нинішньої влади респонденти озвучували негативні характеристики. Так, 41% опитаних назвав її кримінальною або корумпованою, 31% – далекою від народу, 24% – бюрократичною.

Відзначається, що більш критично налаштовані до нинішньої влади респонденти з груп, що володіють великими соціальними ресурсами (високим рівнем освіти, забезпечені, жителі Москви, активні вікові категорії 25 – 50 років).

“Навпаки, соціальна периферія (село, люди похилого віку та малоосвічені категорії населення, бідні і т.п.) схили більш позитивно оцінювати радянську владу, оскільки сильніше потребують ідеалізації минулого, тобто нормативної інстанції для вираження свого ставлення до цього”, – повідомляють соціологи.

Відзначається, що нижня точка поваги до російських політиків припала на кінець періоду масових демонстрацій протесту (2011-2013 років).

“Приєднання Криму і конфронтаційна політика щодо Заходу помітно підвищили повагу до влади, хоча і не компенсували панівні негативні оцінки політичного класу Росії”, – повідомляють соціологи.

Опитування проходило 18-24 липня 2019 року серед 1605 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

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