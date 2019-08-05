Мобільний додаток Приватбанку працює з перебоями через технічні проблем

В держбанку обіцяють оперативно вирішити проблему і просять клієнтів користуватися інтернет-банкінгом

Мобільний додаток Приватбанку працює з перебоями з ранку 5 серпня. Це UBR.ua повідомили клієнти держбанку і проблему підтвердили в його call-центрі. «Ми приносимо свої вибачення за незручності, є технічна проблема, яка обов’язково буде сьогодні усунено», — відзначили там.

Через мобільний додаток не вдається відправляти платежі, і воно видає застарілу інформацію про залишки на рахунках. При цьому людина отримує повідомлення «Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

На поточний момент збої спостерігаються тільки в мобільному додатку держструктури. Інтернет-банкінг Приват24 працює коректно і без перебоїв. Клієнтам Приватбанку рекомендують поки що користуватися ним.

Сьогодні, 5 серпня, українські банки переводять рахунки клієнтів на міжнародну нумерацію IBAN. На вихідних у деяких банках з-за цього виникали проблеми із зарахуванням і перерахуванням коштів. Однак, як запевнили UBR.ua збій мобільного додатка не пов’язаний з цим.

«Це не з-за IBAN. Просто технічний збій, який буде оперативно усунуто», — запевнив UBR.ua прес-секретар Приватбанку Олег Серга.