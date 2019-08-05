Охоронці ринку в Дніпрі побили 14-річного підлітка

Вночі з 4 на 5 серпня на невеликому ринку, який знаходиться на вулиці Образцова, затримали 14-річного підлітка, який намагався вкрасти камеру відеоспостереження, встановлену на одному з кіосків.

І його витівка увінчалася б успіхом, якби охорона ринку мирно спала. Але вийшло інакше: охоронці помітили, що відбувається, і накинулися на хлопця, намагаючись його затримати. В цей момент на допомогу підлітку кинувся чоловік. Охоронці завдали йому кілька ударів, а потім викликали поліцію.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік, якого побили охоронці, порекомендував хлопчикові вкрасти камери. Виручку, мабуть, планувалося поділити. Інцидент стався близько 2:00, — про це повідомляє Інформатор.

Приїхавши на місце, патрульні відразу ж зупинили бійку і викликали на місце бригаду швидкої допомоги. Виявилося, що, захищаючи ввірену територію, охоронці так завзято били чоловіка, що йому знадобилася допомога медиків. Постраждалого підбурювача госпіталізували в міську лікарню № 6.

До цього моменту на місце прийшла мати хлопчика, якого спіймали «на гарячому». Жінка помітно нервувала і всіляко засуджувала сина за його необдуманий вчинок.

Пізніше сам хлопчик розповів, що ідея зняти камеру з кіоску прийшла йому в голову випадково. Цю «світлу» думка туди «вклав» практично незнайомий чоловік, якого госпіталізували.

При цьому охоронець запевняв, що ніхто нікого не бив і навіть стверджував, що в рюкзаку у підлітка лежить травматичну зброю. Зрозуміло, цю інформацію правоохоронці не залишили без уваги. Сумку хлопчика оглянули співробітники слідчо-оперативної групи у присутності понятих. В ранці дитини ніякої зброї не виявилося, але там знайшлася одна з камер, яка раніше висіла на кіоску.

На лобі підлітка також виднілася велика шишка, а сам хлопчик скаржився на сильний біль в голові. Медики доставили його і маму в дитячу обласну лікарню на вулиці Космічній.

Тим часом поліцейські продовжили оглядати територію. Їх увагу привернули дві біти, гумова і дерев’яна, які лежали поруч з місцем, де охорона «затримала» підлітка. Ймовірно, саме цими бітам охоронці намагалися «напоумити» чоловіка і хлопчика.

Зрозуміло, інформація про те, що її сина побили, не на жарт розлютила мати. Жінка повідомила, що планує написати відповідну заяву в поліцію відразу після того, як лікарі нададуть першу допомогу підлітку.