«Для них люди – це ніщо»: Маркевич жорстко засудив переговори з РФ по Донбасу

В інтерв’ю журналістці Яніні Соколової колишній головний тренер української збірної, а також футбольних клубів «Металіст» і «Дніпро» Мирон Маркевич виступив різко проти переговорів з Росією по Донбасу.

За його словами, Кремль зацікавлений в ескалації конфлікту, оскільки Україна прагне стати членом ЄС.

«Домовлятися з Росією не має сенсу. Хіба що у них щось зміниться в головах, але я не уявляю, як це все можна закінчити. Я розумію, що вони хочуть, щоб ми опустили голови, стали на коліна і все. Звичайно, домовитися можна, але нехай вони підуть з Донбасу, щоб там була територія України. Однак я не вірю, що вони підуть звідти. Не допоможуть і санкції. Тому що для них люди — це ніщо. Ну, загинуть там 100 тисяч, але їм все одно», — каже тренер.

За словами Маркевича, Росія просто не дозволяє людям жити нормальним життям, а постійно воює. «У нас більшість хоче жити в ЄС, як живуть нормальні цивілізовані люди, але вони нам цього не дають. І не дадуть», — заявив він.