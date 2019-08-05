Обвал пішохідного моста через Дніпро в Києві: з’явилися тривожні подробиці

Обвал частини Паркового пішохідного моста через Дніпро в Києві загрожує його повним руйнуванням, оскільки обвалилися частини, які служили контрвантажем, і тепер міст відчуває посилене навантаження за рахунок власної ваги.

Про це повідомляється в публікації Perepichka News в Telegram.

На думку автора, міст після обвалення частини полотна прийшов в “нерозраховний стан”, тобто за фактом невідомо, скільки він ще протримається, не обвалившись.

“Після обвалу міст не був закритий для руху … Контрвантаж, що обвалився, є частиною силової схеми моста. Ваги консолей не вистачає для врівноваження … Падіння контрвантажу приводить міст в нерозраховний стан, при якому центральний прогін деформується під власною вагою. Чи здатна силова схема Паркового мосту, після 62-х років недбалої експлуатації, витримати нерозрахункове навантаження?”, – запитує він.

Також він розповів і про причину обвалення і про нові труднощі для конструкції моста, пов’язані з нею.

“Обвалення сталося внаслідок жахливої корозії металоконструкцій. Друга половина контрвантажу (в прольоті 3-4), має ознаки такої ж корозії, і може впасти”, – зазначив він.