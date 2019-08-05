У Криму потонули чемпіонка світу з кікбоксингу та її подруга – віце-чемпіонка

В окупованому Севастополі потонули дві спортсменки з Москви (1986 року народження) і Мурманська (1992 року народження) – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу та віце-чемпіонка.

Як повідомляють кримські мас-медіа, це сталося в минулі вихідні на території яхт-клубу “Південь” в бухті Омега. Незважаючи на попередження про шторм, одна з дівчат вирушила купатися і стрибнула в море з пірсу. Мабуть, з нею щось сталося. Можливо, вона вдарилася під час стрибка. Так чи інакше, але їй на допомогу кинулася подруга і теж потонула

Рятувальники все ще не підняли тіла потонулих – чекають поліпшення погодних умов.