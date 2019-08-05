Із Західної Європи до України йде тепло

6 серпня в Україні прохолодна погода поступово буде зміняться теплом, яке йде із Західної Європи.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, передає Zrada.today.

У вівторок в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 7-12 °, на узбережжі морів 11-16 °; вдень 22-27 °.

У Києві — без опадів. Вітер західний, 5-10 м / с. Температура вночі 10-12 °, вдень близько 25 °.

На 7 серпня синоптики прогнозують погоду в Україні також в основному без опадів, лише вдень місцями в західних і північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-16 °, на Лівобережжі місцями 7-9 ° тепла, вдень 24-29 °, на Закарпатті та півдні країни місцями 30-32 °.

У Києві — вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 27-29 °.

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