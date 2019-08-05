Тру-модерн? Дипломат «пояснив» нападки Богдана на ЗМІ і викликав питання

Дипломат і громадський діяч Дмитро Кулеба висловився про бавовні глави Офісу президента Андрія Богдана про його відставку, чим викликав суперечки.

Про це він заговорив на своїй сторінці в соцмережі.

На думку Кулеби, є три етапи розвитку медіа.

У премодерне журналісти дають непрямі докази чого-небудь і залишають простір для фантазії самого читача, виступають як посередник між людиною і реальністю.

У модерні вважається, що всю правду можна дізнатися за допомогою науки, статті пишуться з використанням спеціальних алгоритмів і технологій, а простір для домислювання скорочено до мінімуму.

У постмодерні всієї правди просто не існує, оскільки все суб’єктивно і переможцем виступає той, хто в потрібному руслі інтерпретує окремий фрагмент правди.

Дипломат впевнений, що за фактом українські медіа просто проскочили від премодерна до постмодерну, а Богдан викликав у них відторгнення, продемонструвавши це.

«Заява Богдана просто збиває ці медіа з їх саморобного п’єдесталу і змушує подивитися реальності в обличчя. У цій реальності серіал, партія і сам Слуга народу краще пояснили країні країну ніж всі медіа разом узяті», — підкреслив Кулеба.

Варто зауважити, що в коментарях засумнівалися, що Зеленський з його людьми дійсно «пояснили країні країну», багато припустили, що за фактом «Слуга народу» просто інтерпретує дані у вигідному їм руслі, видаючи це за правду.

«Тру-модерн. Від слова Трускавець», — прокоментував міркування політичний експерт Євген Магда.

Деякі також висловили припущення, що насправді йдеться про метамодернизме.