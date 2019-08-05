«Зеленський не може мене звільнити!» Що сказав Кличко, перш ніж залишив Україну

Мер Києва Віталій Кличко у неділю, 4 серпня, залишив Україну, незважаючи на прийдешнє звільнення, — при цьому цікаво, що він говорив незадовго до цього.

Він висловився в інтерв’ю авторитетному німецькому виданню Deutsche Welle.

Зазначається, що, за офіційними даними, Кличко взяв відпустку на 5-9 серпня, що дивно, враховуючи, що саме зараз вирішується його доля на посаді мера Києва.

У салоні літака з ним перетнулася журналістка Ірина Каспарова, яка і опублікувала спільне фото з київським міським головою:

Судячи з усього, тим літаком Кличко міг летіти або в Таллін, або в Анталію, при цьому примітно, що в Туреччину незадовго до цього полетів з родиною колишній президент Петро Порошенко.

Приблизно одночасно з його вильотом вийшло інтерв’ю DW.

«Все, що відбувається, неконституційно. Це порушення Закону про столицю. Президент не може мене звільнити, як і пан Богдан, тому що в законі прописано, що законодавча і виконавча влада в Києві об’єднується в особі київського міського голови», — говорив Кличко в рамках інтерв’ю.

Блогер і прихильник президента Володимира Зеленського Олександр Семченко в рамках нового випуску свого блогу припускає, що насправді мер поїхав просити допомоги, щоб зберегти за собою посаду мера.

Крім того, він стверджує, що насправді Кличко посилається на старе законодавство, поправки до якого були внесені ще в 2010 році.