Зеленський публічно роздягається, Порошенко і Путін заздрять, — NYT

Дії президента України Володимира Зеленського у публічній політичній площині викликають лише заздрість його попередника Петра Порошенка і лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у статті The New York Times, яка була опублікована Ендрю Крамером 4 серпня.

Відзначається, що Зеленський користується підтримкою, знає силу телебачення і несподівано виявляє дипломатичний талант, іноді оголюючись на публіці.

Так, нехай у його діях спочатку не обійшлося без помилок, зокрема, коли він запропонував люструвати чиновників, що працювали при Порошенко.

Однак, здебільшого йому вдалося не обмежувати себе націоналістичними міркуваннями, як це робив колишній президент, і перед обличчям провокацій Путіна звернувся до російськомовному населенню України, не побоявся поїхати на Донбас.

У той же час, коли українці затримали судно під російським прапором, Зеленський не став утримувати росіян, вирішив звільнити їх і не опускатися до торгівлі і спроб обміну їх на українських моряків.

«Як і 66-річний Путін, 41-річний пан Зеленський полірує свій образ звичайної людини, нещодавно занурившись на камеру біля причалу в Чорному морі», — йдеться в статті.

Але в той же час Зеленському ці методи дійсно допомагають, оскільки він впевнено обганяє Путіна по популярності.