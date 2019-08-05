Чому запит — «Володимир Зеленський замах» злетів у трендах

Запит «Володимир Зеленський замах» злетів у пошукових тренди з 4 серпня.

Приводом послужила публікація на сайті Elise Journal від 3 серпня, де написано, що якісь угруповання нібито готують ліквідацію Зеленського та його охорона приведена у бойову готовність.

При цьому в публікації фігурують прізвища Ахметов і Порошенка.

Меседж з цієї публікації 4 серпня опублікували такі сайти, як Знай, Политека, Фром-юа, Акценти, Вести-юа.

В результаті на ранок 5 серпня запит «Володимир Зеленський замах» опинився в топ найпопулярніших запитів в Гуглі.