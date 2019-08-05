«Обібрав як липку»: як Коломойський наживається при владі Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський з моменту приходу до влади в Україні президента Володимира Зеленського істотно зміцнив свої позиції та продовжує відстоювати свої інтереси.

Про це на своїй сторінці в соцмережі висловилася Олеся Яхно-Белковская.

За останні місяці суд зняв арешт з сотень об’єктів нерухомості олігарха, скасував сотні мільйонів та навіть мільярди штрафів для компаній, зняв з розшуку наближених до бізнесмена осіб, надав дотації для заводів Коломойського.

Крім того, олігарх продовжує вимагати виплати $2 млрд через націоналізацію Приватбанку, $700 мільйонів з-за банкрутства «Аеросвіту» і майже мільярда гривень повернення для МАУ.

Такі новини розлютили українців.

«Головне, що не Порошенко і капуста не по 40 грн», «Це перший хід, яким вбивається кілька зайцев, в результаті чого нас чекає довгоочікуваний дефолт і різке охолодження відносин із Заходом», «Він обібрав вас як липку на $5 млрд. А ви ж хотіли такого щастя», «Поміняли шило на мило», «Великий бородатий брат», — написали в коментарях.

Справедливості заради варто помітити, що багато людей в той же час, згадали, що до всього що відбувається безпосереднє відношення має судова реформа, проведена ще під час президентства Петра Порошенка.