Три боїща в США: названа загальна кількість жертв і поранених

У США пізно ввечері 3 серпня і вдень 4 серпня сталися три напади в різних містах, внаслідок яких загинули 29 людей і ще 60 отримали поранення. Американський президент Дональд Трамп навіть розпорядився приспустити прапори на згадку про жертв.

Так, ближче до півночі в суботу перша стрілянина сталася на території торгового центру в Ель-Пасо – 20 людей загинули, 26 були поранені. У неділю стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо) – загинули дев’ятеро людей, постраждали 27. Ще семеро людей отримали поранення під час нападу в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

У ФБР вже забили на сполох, що вчинені атаки можуть спонукати терористів до нових нападів.