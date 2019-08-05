На 50-й сесії Міжурядової групи експертів по зміні клімату (МГЕЗК) в Женеві розглянуть спеціальний доповідь. Ще не заслухавши його, Всесвітній фонд дикої природи (WWF) заявив, що без кардинальних реформ у с/г галузі не запобігти катастрофі, що насувається. Спека, посуха, повені загрожують фермерства і тваринництву.

Світова політика спрямована на боротьбу лише з шкідливими викидами в атмосферу від заводів, фабрик, транспорту і електростанцій. Але на сільськогосподарські галузі доводиться чверть світових викидів парникових газів в атмосферу. Якщо продовжувати це ігнорувати, в майбутньому фермери масово відмовляться обробляти землі, розводити велику і дрібну рогату худобу.

Самий потужний парниковий газ – метан виділяється на тлі розведення ВРХ, МРС і вирощування рису. Викиди іншого парникового газу – вуглецю зростають на тлі вирубки дерев, заростання торфовищ лісами і розорювання полів. Прогресує ерозія ґрунтів і скорочується кількість корисних органічних речовин. Знаючи про це, експерти продовжують ігнорувати це, не оцінюючи шкоду від ведення сільського господарства.

8 серпня 2019 р. МГЕЗК опублікує доповідь про вплив сільського господарства на клімат. Над його створенням працювали кращі наукові уми світового співтовариства. Вони акцентують увагу на тому, що діяльність людини змінює планету. Кількість льодів в Арктиці скорочується, досягнувши рекордного мінімуму в липні 2019 р. Спека, яка обрушилася на Європу в липні, була на 1,5-3°C вище кліматичної норми. При читанні доповіді виголосять всі змушують замислитися доводи і поговорять про те, що треба робити вже зараз, щоб скоротити викиди парникових газів в атмосферу від ведення сільського господарства.

За словами головного радника WWF по зміні клімату Стівена Корнеліуса, змінивши підхід до використання ґрунтів, вирішать проблему кліматичної кризи.

У сільськогосподарську галузь важливо впровадити, як повідомляє Sinor, кардинальні методи. У їх числі боротьба з викидами вуглецю, відновлення торфових земель для поліпшення пухкості і пористості дернової землі, скорочення споживання м’яса і боротьба з токсичними відходами виробництв.

Від переходу на веганскую або вегетаріанську дієту людство теж виграє. Якщо харчуватися зерновими, бобовими, овочами та горіхами, скоротяться викиди парникових газів. До того ж треба розвивати системи раннього оповіщення про погоду. Це приведе до досягнення цілей у рамках досягнутої в Парижі угоди: до підтримки світових температур на рівні 1,5°C.

Хоч доповідь про вплив с/х на клімат прояснює справжній стан речей, але залишається неясним, коли в світі прислухаються до висновків вчених. США, будучи другою за величиною країною у світі, де викиди парникових газів в атмосферу зашкалюють, з приходом до влади Дональда Трампа ігнорує зміни, що відбуваються в кліматі. Він не вважає, що вони впливають на клімат, а висновки вчених називає містифікацією. Вдасться чи ні вплинути на США, покаже зустріч представників всіх країн, ймовірно, у Великобританії в кінці 2020 р. На ній розглянуть питання, як посприяти нульовим викидів вуглецю і метану в найближчі десятиліття.

Якщо не вжити заходів і не боротися з наслідками, викликаними зміною клімату і пов’язаними з обробітком земель і розведенням худоби, то катастрофа може наступити вже до 2030 р. Не скорочуючи викиди і не впроваджуючи нові походи в сільське господарство, з лиця Землі зникнуть луки і ліси. Є способи скоротити викиди СО2 більш ніж на 50%, передає «КазахЗерно.kz». WWF закликає країни до комплексного підходу та підтримки проектів, що підвищують родючість ґрунтів і сприяють збереженню біорізноманіття.

Болгарія теж має включитися у боротьбу за збереження клімату. За словами головного експерта з питань клімату та енергії WWF в країні Георгія Стефанова, розширення сільгоспугідь, виробництво монокультур та використання добрив в останню десятирічку збільшило викиди СО2 в атмосферу на 25%. Через брак гумусу знижується родючість ґрунтів. Тому болгарські фермери для підвищення врожайності підживлюють посіви. Незабаром грунту настільки истончатся, що вони покидатимуть свої угіддя з-за їх неродючості і займуться чимось іншим.

Тому до 2030 р. важливо скоротити в Болгарії на 44% використання твердого палива, в першу чергу – дров, для опалювання будинків. Дерева важливо зберігати, а не знищувати, щоб не посилювати ситуацію з кліматом. До того ж важливо скоротити використання вугілля за рахунок збільшення дози поновлюваних джерел енергії у виробництві електрики.