Вимагали 100 тисяч доларів “компенсації” – в Одесі затримали іноземців

В Одесі затримали іноземців за підозрою у вимаганні. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Одеської області.

“Громадяни однієї з країн Закавказзя, діючи в інтересах свого земляка, так званого “злодія в законі”, спробували за допомогою юриста укласти в Одесі незаконну угоду. Отримавши відмову, почали вимагати в якості “компенсації” 100 тисяч доларів”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі їм частини грошей.

Зараз обом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.