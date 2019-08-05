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Ілон Маск провів паралелі між британською Королевою та телепузиками

05.08.2019

Засновник приватної американської космічної компанії SpaceX і електрокарів Tesla Motors Ілон Маск здивував своїх підписників, зіставивши яскраві вбрання Королеви і героїв дитячої телепередачі – Телепузики.

Такі дописи він опублікував у Twitter.

Спочатку американський інженер опублікував кард з героями телешоу – фіолетовим Тінкі-Вінкі, зеленим Діпсі, жовтої Лялею і червоною По. Потім Ілон Маск доповнив допис колажем з Королевою у нарядах тієї ж кольорової гами.

Фотографію з телепузиками (Teletubbies) він підписав, як “Teletub” і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск назвав “Queen” і також додав емодзі бджоли.

Варто зазначити, що разом виходить словосполучення queen bee, що перекладається, як “бджолина матка”.

 

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