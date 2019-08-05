Cписок кадрових призначень в парламенті 9-го скликання, – ЗМІ

У ЗМІ з’явився список кадрових призначень в парламенті 9-го скликання

Попередній список кандидатур на керівників глав парламентських комітетів опублікував “Новий час”, передає Zrada.today.

Так він виглядає за інформацією видання.

Спікер парламенту — Дмитро Разумков

Віцеспікер — Руслан Стефанчук

Глава фракції СН — Давид Арахамія

Заступники голови фракції:

1) Галина Янченко

2) Дмитро Соломчук

3) Юрій Місягін

4) Павло Халімон

5) Євгенія Кравчук

6) Павло Сушко

7) Юрій Корявченков (Юзік)

8) Юрій Кисіль

9) Микола Тищенко

10) Вадим Струневич

11) Ольга Савченко

12) Максим Ткаченко

13) Артем Культенко

14) Роман Мулик

15) Олена Шуляк

Серед кандидатур на посади глав комітетів розглядаються:

1. Данило Гетманцев — комітет податкової, митної та фінансової політики (пропозиція Слуги Народу об’єднати два комітети в один — податкової та митної політики та фінансової політики та банківської діяльності)

2. Дмитро Наталуха — комітет з питань економічної політики

3. Юрій Аристов — комітет з питань бюджету

4. Олександр Ткаченко — гуманітарний та інформаційний комітет

5. Сергій Бабак — комітет з питань науки та освіти

6. Михайло Крячко — комітет по цифровізації й IT

7. Ірина Венедиктова — комітет з питань правової політики й правосуддя

8. Микола Сольський — комітет аграрної політики та земельних відносин

9. Анастасія Красносільська — комітет з питань запобігання та протидії корупції

10. Денис Монастирський — комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

11. Андрій Герус — комітет з питань паливно-енергетичного комплексу

12. Владислав Криклій — комітет з питань інфраструктури

13. Андрій Клочко — держбудівництва, місцевого самоврядування

14. Олександр Завітневич – комітет з питань національної безпеки і оборони

15. Михайло Радуцький – комітет з питань охорони здоров’я

16. Олег Бондаренко – комітет з питань екологічної політики

17. Сергій Кальченко – комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ

18. Богдан Яременко – комітет з питань закордонних справ

19. Марія Мезенцева – комітет з питань європейської інтеграції

20. Галина Третьякова – комітет з питань соцполітики

Відзначимо, що в нинішньому скликанні Верховної Ради діють 27 комітетів.

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