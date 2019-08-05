На Житомирщині лісничий з доходом у десять тисяч придбав авто за мільйон

Лісничий корнинського лісництва ДП “Попільнянське лісове господарство” Олександр Марчук ставши власником елітного новенького автомобіля.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації Марчука.

Третього серпня лісничий задекларував придбання автомобіля Toyota Rav4 2019 року випуску. Новеньке авто придбано у салоні за 1 мільйон 68 тисяч 94 гривні.

Невідомо, яку саме комплектації авто обрав лісничий, альо згідно розцінок на сайтікомпанії, вартість авто вказано коректно, і, можливо, мова йде про придбання гібридного авто.

Наприкінці травня цього року Марчук також вносив зміни до декларації. Тоді він задекларував дохід від відчуження рухомого майна на суму 630 тисяч гривень.

У декларації Марчука за минулий рік вказано, що він володіє авто Toyota Rav4 2012 року випуску, причіпом та авто ВАЗ 21214 2012 року випуску за 50 тисяч гривень (вартість Toyota та причіпу не вказано, – ред.). Скоріше за все, у змінах до декларації наприкінці травня йшлося саме про продажів авто Toyota Rav4 2012 року.

Також лісничий має житловий будинок на 170 “квадратів” та три земельні ділянки на 1858, 2500 та 1500 квадратних метрів у Житомирській області. Вартість нерухомості в документи не зазаначено.

При цьому, з доходів за минулий рік вказано заробітну плату у розмірі 129 тисяч 411 гривень, отже Марчук отримує трохи більше 10 тисяч гривень на місяць.

Тож як з таким мізерним прибутком можна обзавестися такою кількістю нерухомості та елітним авто, наразі – невідомо.