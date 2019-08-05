Масове вбивство в Огайо: Стрілок вбив свою молодшу сестру і ще 8 чоловік за 30 секунд

Стрілянину в місті Дейтон у штаті Огайо влаштував 24-річний Коннор Беттс. Про це повідомив начальник місцевої поліції, передає Associated Press.

Стрілок був озброєний гвинтівкою 223 калібру з повними магазинами патронів. При цьому він одягнув бронежилет, маску і слухову захист. Він відкрив вогонь у розважальному районі міста по перехожих. В результаті смертельні поранення отримали дев’ять людей. Наймолодшою жертвою виявилася сестра вбивці – 22-річна Меган Беттс. Ще 27 людей отримали поранення.

Коннор Беттс

Начальник поліції уточнив, що стрілець був убитий правоохоронцями через менш ніж 30 секунд після початку стрілянини. На камерах відеоспостереження показано, що Беттса застрелили на порозі бару, заважаючи йому увійти і продовжити масове вбивство.

Президент США Дональд Трамп відреагував на подію на своїй сторінці в Twitter. Він доручив приспустити прапор на всіх урядових будівлях в штатах Техас і Огайо, де відбулися масові вбивства.