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Командувач ООС: ЗСУ ніколи більше не дозволять окупантам ступати по звільненій землі

05.08.2019

Командувач Об’єднаними силами Олександр Сырский запевнив, що українські військові більше ніколи не дозволять бойовикам ступати по звільненій землі на Донбасі.

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня визволення Мар’їнки від російських окупантів.

«Шановні жителі Мар’їнки! П’ять років тому, 5 серпня, завдяки успішним діям військовослужбовців — учасників антитерористичної операції і місцевого населення був звільнений від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар’їнка», — зазначає Сырский, передає прес-служба штабу ОНС в Facebook.

Він зазначив, що з тих пір жителі Мар’їнки можуть відчувати себе вільними громадянами України, а українська армія, яка стала більш боєздатною, більше не дозволить окупантам ступати по нашій землі.

«Вічна пам’ять українським воїнам і мирним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на Сході країни. Слава і честь захисників, патріотам, волонтерам та всім, хто, не шкодуючи сил захищає рідну землю», — додав Сырский.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому вони не дозволяють українській стороні відремонтувати міст у Станиці Луганській.

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