ПП на електростанції в Дніпрі: з’явилися перші подробиці

На Придніпровської теплової електростанції в Дніпрі назвали причину масштабної аварії.

Викид димових газів і пари на енергоблоці стався через пошкодження труби у верхній частині котла. Про це повідомили на сторінці «ДТЕК Придніпровська ТЕС» у Facebook.

«5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровської ТЕС в результаті технологічного порушення, викликаного ушкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10. Викид тривав протягом 1,5-2 хвилин, котел згашена, нештатна ситуація буде вирішена», — зазначили в ДТЕК.

Вранці 5 серпня на Придніпровської теплової електростанції в Дніпрі сталася НП. Екозахисники стверджують, що на підприємстві сталася масштабна аварія з небезпечними викидами в навколишнє середовище.

Скріншот з відео