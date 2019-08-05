У Києві сталася смертельна НП із молодим чоловіком: фото і відео з місця

5 серпня в столиці 25-річний хлопець випав з загального балкона на 12 поверсі висотки, внаслідок падіння він отримав важкі травми і загинув на місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За словами місцевого жителя, він знаходився вдома, коли почув різкий хлопок на вулиці. Вийшовши з під’їзду, чоловік побачив хлопця, який впав. Очевидець викликав патрульну поліцію.

За даними правоохоронців, загиблому було близько 25 років. Раніше місцеві жителі не бачили молоду людину в цьому будинку. Хлопець впав із загального балкона, який знаходиться на 12 поверсі.

Точні причини події встановлює слідчо-оперативна група. На місці події також працює патрульна поліція і медики швидкої допомоги.