Політичний експерт відреагував на інтерв‘ю Разумкова російському виданню

Громадський діяч, політичний експерт Андрій Смолій відреагував на інтерв‘ю Разумкова російському виданню «Коммерсант». Експерт заявив, що здивований тим, що ймовірний спікер ВРУ дає інтерв’ю російським виданням, а також зауважує, що риторика Разумкова була схожою до риторики попередньої влади. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного експерта у соціальній мережі фейсбук.

Андрій Смолій пише: «По-перше, мене взагалі дивує інтерв‘ю ймовірного спікера ВР російським виданням. Не нагадує представників ОПЗЖ?

По-друге, риторика доволі цікава. «Одними законами війну не зупиниш». І ця риторика дрейфувала до риторики попередньої влади. Це вже хоч щось».

Однак політичний експерт також зауважує, що не йме віри словам заявам Разумкова і додає: «Черговий популізм та бажання сказати одне: війну ми швидко не закінчимо.

І останнє: не може бути миру без справедливої перемоги. Мир має бути справедливий і на умовах України, а не Путіна та держави-агресора».

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Нагадаємо, що в інтерв’ю російському виданню “КоммерсантЪ” голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков визнає, що повернути мир на Донбас прийняттям будь-яких законів неможливо. При цьому він зазначив, що в новій Верховній Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу, але повторив, що у проблемі війни це не питання законів.

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