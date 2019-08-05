За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом 31-го тижня 2019 року на кір захворіли 287 людей — 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає. МОЗ України закликає не зволікати і звернутися до свого лікаря.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

З 27 липня до 2 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих і 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях. Дані щодо захворюваності на кір у кожному з регіонів доступні на сайті ЦГЗ.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 2 серпня 2019 р.) на кір захворіли 56 861 людина — 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров’я України разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка з координації таких заходів.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Також зазначається, що МОЗ надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

“Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США”, – додається.

Підкреслимо, що Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

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