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Українці не люблять проходити співбесіди в живу

05.08.2019

Соціологи прийшли до висновку, що українські громадяни не особливо прагнуть відразу ж зустрічатися з потенційним роботодавцем.

Встановити даний факт вдалося фахівцям, що представляють сервіс OLX. Вони опитали українців щодо того, який спосіб налагодження контакту з роботодавцем є для них найбільш прийнятним.

Результати опитування дали зрозуміти, що 57% українських громадян вважають за краще говорити з керівництвом компанії, в якій хотіли б працювати, в телефонному режимі. Другий за рівнем популярності спосіб налагодити контакт з роботодавцем – це спілкування за допомогою сервісу OLX. Він припав до душі 41% жителів нашої країни. Далі йде спілкування за допомогою відправки СМС. Ним користуються 2% людей, що шукають роботу.

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