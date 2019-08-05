Українці не люблять проходити співбесіди в живу

Соціологи прийшли до висновку, що українські громадяни не особливо прагнуть відразу ж зустрічатися з потенційним роботодавцем.

Встановити даний факт вдалося фахівцям, що представляють сервіс OLX. Вони опитали українців щодо того, який спосіб налагодження контакту з роботодавцем є для них найбільш прийнятним.

Результати опитування дали зрозуміти, що 57% українських громадян вважають за краще говорити з керівництвом компанії, в якій хотіли б працювати, в телефонному режимі. Другий за рівнем популярності спосіб налагодити контакт з роботодавцем – це спілкування за допомогою сервісу OLX. Він припав до душі 41% жителів нашої країни. Далі йде спілкування за допомогою відправки СМС. Ним користуються 2% людей, що шукають роботу.