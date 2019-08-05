У Миколаєві чоловік застрелив кота на очах у дітей

Живодер жорстоко розправився з дворовим котом, який зайшов на територію двору будинку по вулиці Скороходова, 56, у Заводському районі Миколаєва. Фото нелюда опублікував Євген Кушніренко на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією Євгена, якийсь Ігор, який мешкає в цьому будинку, цинічно застрелив кота серед білого дня на очах у дітей. При цьому на запитання, чи він це зробив, шкуродер з усмішкою відповів: «Так… Я ж говорив йому не лазити у нас у дворі…»

Крім того, багато жителів елітної новобудови підтримали вчинок нелюдини. Вони вважають його нормальним, і порівняли вбитого кота з отруєною щуром.

Євген Кушніренко також зазначає, що його «високоповажні сусіди» не перший раз розправляються з дворовими тваринами.

«Ніхто особливо не приховує даних діянь, а з точністю навпаки — гордо розповідають в альтанках, як вони стріляють котів та інших випадково зайшли тварин на територію «елітного ОСББ», — пише Євген.

«Скажіть, хіба місцево таким аморальним особистостям серед нас?! Який соціум ми будуємо? Яких дітей вони виховають?! Подібні аморальні особистості повинні бути покарані!» — закликає Євген Кушніренко.

Зазначимо, що користувачі мережі шоковані подібним і закликають притягнути шкуродера до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

«Пишіть заяву, жорстоке поводження з тваринами вже карається законом», — запропонував один з користувачів.

«Мерзота кончена, немає слів», — шокований вчинком нелюдя юзер.

«Може влаштуємо йому самосуд?» — запропонувала коментатор публікації.

«Він завтра у дітей стріляти буде. Вже були випадки, коли стріляли по дітях, тому що вони заважали! А потім по кому? По сусідам, які криво подивилися?» — обурена одна з передплатниць.

«Мужик — виродок! З головою не все добре. Такі особини небезпечні для суспільства. Це незадоволений потенційний маніяк!» — жорстко висловилася коментатор.