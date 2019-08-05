Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Києві охоронець ТЦ напав на водія

05.08.2019

У Києві торговий центр «Космополіт» знову потрапив у скандал через грубості охорони. Клієнт, заїхав на територію біля торгового центру, зняв на відео, як до нього підбігає молодий чоловік, при цьому ображає, намагається вдарити через відкрите вікно в машині і всіляко провокує на бійку.

Про це передають Факти.

Агресивний молодий чоловік не представився. Він був з рацією, але без форми, тому не зрозуміло, чи є він штатним охоронцем ТЦ. Пізніше на місце скандалу підтягнувся охоронець у формі. Судячи з його поведінки, можна припустити, що він прийшов на допомогу колезі.

Водій вирішив не залишати скандал без реакції і написав заяву в поліцію. Відомості внесено до реєстру, розпочато розслідування. Зараз автор відео просить допомогти впізнати агресивного громадянина.

Читайте також:   Увірвалися вночі в будинок: У Дніпрі чоловіки в балаклавах напали на жінку та її онука
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *