У Києві охоронець ТЦ напав на водія

У Києві торговий центр «Космополіт» знову потрапив у скандал через грубості охорони. Клієнт, заїхав на територію біля торгового центру, зняв на відео, як до нього підбігає молодий чоловік, при цьому ображає, намагається вдарити через відкрите вікно в машині і всіляко провокує на бійку.

Про це передають Факти.

Агресивний молодий чоловік не представився. Він був з рацією, але без форми, тому не зрозуміло, чи є він штатним охоронцем ТЦ. Пізніше на місце скандалу підтягнувся охоронець у формі. Судячи з його поведінки, можна припустити, що він прийшов на допомогу колезі.

Водій вирішив не залишати скандал без реакції і написав заяву в поліцію. Відомості внесено до реєстру, розпочато розслідування. Зараз автор відео просить допомогти впізнати агресивного громадянина.