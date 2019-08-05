Новий сінгапурський хмарочос воспарил в повітрі

Верхня, більша частина багатоповерхової махини немов відірвалася від перших поверхів і зависла в повітрі. А вільний простір між верхом і низом висотки заполонила зелень. Це – оптичний обман. Підійшовши трохи ближче, то можна помітити щодо тонку опору, неймовірним чином утримує на собі 20-поверховий, значну частину хмарочоса. А рослини прикрашають ступінчасті тераси, створюючи лаунж-зони для сінгапурців, втомлених від урбаністичної естетики. Хоча таке екологічне рішення – теж не що інше, як елемент урбаністичної естетики, спрямованої на зближення міського жителя з природою.

Загальна площа Robinson Tower близько 24 тисяч квадратних метрів. З вежі, спроектованої нью-йоркським відділенням компанії Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), відкриваються чудові види на пристань з яхтами. Нижня, опорна частина, яка служить свого роду подіумом, призначена для торгових площ, торгових кортів, розташованих навколо інших садів в центральному атріумі.

Скільки зелених зон втрачено – стільки і створено

Експрес-інформація по країні

Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Сінгапур

Найбільше місто – Сінгапур

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)

Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)

Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська

Релігія – буддизм, мусульманство

ІЛР – 0,912 (11-я в світі)

ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)

Валюта – сінгапурський долар

Межує з: Малайзією, Індонезією

Архітектурне рішення нещодавно відкритій Вежі Робінсона виходить з концепції так званого «сталого урбанізму». Придумана професіоналами KPF спеціально для цієї азіатської країни, концепція передбачає наявність у висотних будівлях загальнодоступних зелених зон. Вони не повинні поступатися в розмірах паркам і скверам.

Відповідно до прийнятої В 2014 році в Сінгапурі політикою заміни ландшафту, архітектори царства хмарочосів повинні замінювати будь-які втрачені в результаті людської діяльності рослинні насадження рівною кількістю загальнодоступних нових зелених зон.

Ще на етапі будівництва незвичайна будівля Robinson Tower стало володарем кількох солідних архітектурних нагород.

До речі, у Вежі Робінсона знаходиться сінгапурський офіс KPF, створений під час роботи над терміналом 5 аеропорту Чангі. Проект терміналу був розроблений у співпраці з лондонською студією Heatherwick Studio.

За матеріалами CNN

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