Індія скасувала особливий статус Кашміру і стягує війська

Уряд Індії оголосив у понеділок про рішення скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяє штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Як повідомив у парламенті міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, Джамму і Кашмір втрачає статус штату і стає союзної територією (має менше прав, ніж штат), від нього відділяється історична область Ладакх, яка також стає союзної територією. Очікуються й інші зміни в сфері статусу і управління Джамму і Кашміром. При цьому штат збереже свій законодавчий орган.

За конституцією Індії Джамму і Кашмір має особливу автономію, в цьому штаті всі закони, прийняті центральним урядом (за винятком тих, що стосуються сфер оборони, зовнішніх зв’язків та деяких інших), повинні були проходити схвалення місцевої асамблеї. Жителі інших регіонів Індії не мали право купувати в Кашмірі землю. Джамму і Кашмір має власний прапор, низку інших переваг.

Міністерство внутрішніх справ Індії вже привело в стан підвищеної готовності сили безпеки країни у зв’язку з наміром Нью-Делі скасувати особливий статус штату.

Раніше повідомлялося, що поліція Індії взяла під домашній арешт лідерів двох найвпливовіших партій в північному штаті Джамму і Кашмір, їм заборонено залишати будинки і приймати делегації. Серед затриманих екс-головний міністр штату Мехбуб Муфти, лідер опозиції в регіональному парламенті і екс-головний міністр штату Омар Абдулла.