Українські АЗС знизили ціни на газ для автомобілів

Середня по Україні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 5 серпня опустилася на 14 коп./л, до 11,96 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.

В межах 15-16 копійок за літр знизили ціни ОККО і WOG.

У таких мережах як Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, KLO, Паралель, Надія, Род-Ник, Marshal, SUN OIL і Mango газ подешевшав на 10-50 копійок.

Оптові ціни на газ з початку липня опустилися на 22%, до 17 870 гривень за тонну на умовах самовивозу з ДПС.

Однією з причин різкого зниження оптових цін є накопичився на ринку профіцит ресурсу.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!