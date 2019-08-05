Politico: Масові розстріли у США можуть змінити динаміку ширшої кампанії за Білий дім

Трагедії, пов’язані з масовим розстрілом люде’ у США, можуть змінити динаміку в ширшій президентській кампанії, розповідає ZN.UA.

Два одночасних масових розстріли в американських штатах Техас і Огайо на вихідних сколихнули кампанію з виборів президента США, особливо всередині Демократичної партії. Розстріли підняли рейтинги кандидатів більш низького рівня, переорієнтували фокус гонки демократів перед праймеріз і об’єднали спірні питання імміграції та расизму, і контролю над зброєю – вперше під час передвиборної кампанії, пише в понеділок журнал Politico.

Наголошується, що трагедії можуть змінити динаміку ширшої кампанії за Білий дім, оскільки президент Дональд Трамп і його прихильники похитнулися від порівняння своєї риторики про іммігрантів з маніфестом, підозрюваного у розстрілі в Ель-Пасо – прикордонному місті з переважно латиноамериканським населенням.

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Нагадаємо, 3 серпня близько 11:00 за місцевим часом 21-річний Патрік Крузіус відкрив вогонь по відвідувачах магазину Walmart поблизу торгового центру Cielo Vista Mall в Ель-Пасо. Жертвами стрілянини стали 20 людей, ще 26 отримали поранення.

Менш ніж через добу відвідувач бару в Дейтоні убив дев’ятьох людей і поранив ще 26. Як повідомляють свідки, чоловік відкрив вогонь після того, як охоронець відмовився пустити його до закладу. Злочинця застрелив офіцер поліції.

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