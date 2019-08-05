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У Кривому Розі чоловік отримав 3 роки в’язниці за наругу над державним прапором 

05.08.2019

Зловмисника затримано та направлено до місця позбавлення волі для відбування покарання, призначеного судом, передає прес-центр Міністерства внутрішніх справ. 

“У вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав держаний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю. Після скоєння злочину йому призначили покарання, однак він став переховуватися від судових органів. 3 серпня, в рамках операції «Розшук», працівники сектору кримінальної поліції Довгинцівського ВП затримали розшукуваного злочинця”, – йдеться в повідомленні МВС.

За наругу над державними символами чоловіку призначено покарання за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (Наруга над державними символами). На підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області 38-річного раніше судимого чоловіка засудили до 3-х років і 1 місяця позбавлення волі.

 

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