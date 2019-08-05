Катя Осадчая наслаждается отдыхом в стильном белом сарафане

Телеведущая показала яркие фото с отдыха

Многие украинские знаменитости стремятся максимально успеть отдохнуть этим летом — ведь на дворе уже август! Не стали исключением и звездная парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов — супруги отправились на отдых на морское побережье в Турции. Телеведущая уже успела похвастаться точеной фигурой в бикини, вызвав волну комплиментов у подписчиков. Теперь же она продемонстрировала свой стильный отпускной лук.

Катя опубликовала несколько красочных кадров с террасы у моря. Она позирует в стильном белом сарафане в пол, который пикантно расстегнула спереди. Дополняют расслабленный образ соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Счастливая и босоногая Осадчая смотрит то на море, то на камеру, а на одном из фото очаровательно улыбается, наклонив голову.

«Зупинися мить…. #канікули», — прокомментировала публикацию теледива.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа и засыпали Катю восторженными комментариями. В одном из ответов ведущая как раз и рассекретила, где именно она отдыхает.

: Новости Ю