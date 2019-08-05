Цифра дня: на розвиток внутрішнього туризму туроператори отримали нуль рублів

Починаючи з минулого року, туроператори можуть претендувати на відшкодування витрат по організації турів всередині Росії. Але в нинішньому році не було укладено ще жодної угоди туркомпаніями на виплату субсидії.

Природно, не все підряд тури по Росії є підставою для субсидії. Туроператор повинен отправитьотдыхающих в один з одинадцяти пілотних регіонів (Краснодарський край без урахування міста Сочі, Карелія, Примор’я, республіка Алтай та Алтайський край, Бурятія, Камчатка, Іркутська область, Сахалін, Архангельська і Вологодська області за маршрутом “Срібне намисто”), туристсько-рекреаційні маршрути повинні бути не коротшим п’яти днів, а культурно-пізнавальні – не коротше трьох днів з умовою відвідування не менше двох суб’єктів федерації. Загалом, все направлено на те, щоб розвивати туризм в не самих популярних на сьогоднішній день місцях країни.

І в минулому році така схема, запущена 8 серпня, працювала: 27 туроператорів в рамках 43 угод отримали 60 млн рублів. Непогана підтримка для внутрішнього туризму. 2019 рік може сформувати враження, що зараз все добре і без цих заходів: Крим, на який усі звертають увагу, демонструє чергові рекорди: відвідуваність півострова, станом на липень 2019 року, зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В цьому році з’явилося більше чартерних рейсів до Криму, які збили ціни на авіапереліт, так і на тури в цілому.

Але успіхи Криму – це не успіхи Росії. Сервіси бронювання турів показують, що частка Криму у всіх продажі турів по Росії зростає: Travelata.ru вказує на досягненні 45% проти 39% в минулому році, а Level.Travel – на зростання з 37% до 42%. Але, на жаль, відбувається це за рахунок симетричного падіння частки Краснодарського краю. А разом на ці два регіони припадає близько 99% бронювань.

Звичайно, люди можуть і самі поїхати куди завгодно без будь-яких турів, але таке дике розвиток туризму займає набагато більше часу. Наприклад, “туристична революція” на Кольському півострові в селищі Теріберка пройшла не сама по собі, а завдяки виходу фільму “Левіафан”. Люди тепер туди їдуть, але для того, щоб місце стало популярним, знадобилося п’ять років. Сьогодні для нашої економіки такі терміни – недозволена розкіш: люди хочуть відпочивати недорого тут і зараз, а не чекати невідомо чого п’ять років. А на закордонні тури у більшості росіян просто немає грошей.

Може бути, у держави немає коштів на підтримку туризму? У федеральному бюджеті на субсидії вітчизняним туроператорам закладені субсидії в 320 млрд рублів. Гроші є. Просто уряд ще навіть не проводив відбір заявок від туроператорів. Тим часом, туристичний сезон підходить до кінця… Туроператори обпеклися на Грузії: авіакомпаніям обіцяли компенсувати втрати, а про туроператорів ніхто і не згадав. Тепер багато з них обережно ставляться і до субсидованих напрямами.

Головна зміна, що сталася з минулого року, коли приймалося рішення про субсидування внутрішнього туризму – перепідпорядкування Ростуризму від Мінкульту Минэкономразвитию. Судячи з усього, економічне відомство поки явно не зацікавлена у створенні умов для доступного і комфортного внутрішнього туризму.