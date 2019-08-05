Сибірський фотограф зняв з висоти величезну резиденцію Кадирова у Грозному

Фотограф з Новосибірська Слава Степанов опублікував на своїй сторінці в «Живому журналі» фотографії, зроблені в Грозному з висоти пташиного польоту. На кадрах він відобразив основні визначні пам’ятки міста — площа Ахмата Кадирова, мечеть «Серце Чечні», проспект Володимира Путіна, квітковий парк, бізнес-квартал «Грозний-Сіті», а також резиденцію глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Пережив дві громадянські війни, майже повністю зруйнований в результаті бойових дій, з початку XXI століття Грозний активно відновлювався. В результаті серйозних інвестицій в Грозному з’явилися сучасні житлові квартали, мечеті, торгові центри, музеї, спортивні споруди», — написав Степанов.

Користувачів соцмереж особливо вразила фотографія резиденції Кадирова. Вона побудована в палацовому стилі, її оточує парк з газонами і квітниками, а також водні канали. Раніше «Нова газета» писала, що будівля резиденції глави Чечні можна порівняти з Зимовим палацом у Санкт-Петербурзі. Повідомлялося, що на будівництво та облаштування резиденції до 2012 році витратили близько 10 млрд рублів.

Щорічно уряд Чечні проводить кілька аукціонів на обслуговування резиденції Кадирова. У 2018-му році загальна початкова вартість цих контрактів, за даними «Відкритих медіа», перевищила 85 млн рублів.

В інтерв’ю NGS.ru Степанов розповів, що відвідав Грозний цього літа. «Місто В цілому дуже доглянутий. Я б сказав, що на Кавказі він самий акуратний. Видно, що грошей там більше за інших [ніж в інших містах]. Я проїхав весь Кавказ від Дагестану до Мінвод, але з благоустрою впадає в очі саме Грозний. Але мені здалося, що деякі хмарочоси не обжиті», — зауважив фотограф і додав, що його ще вразив проспект Володимира Путіна.

«Коли ти бачиш таблички „Проспект Володимира Путіна“, трохи дивно. Він названий ім’ям людини, яка живе і працює, а вже його ім’ям названий проспект. Таке тільки в Казахстані можна зустріти», — повідомив він.