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Як росіяни скинули радянську владу

05.08.2019

Как россияне свергли советскую власть

Так, друзі — сьогодні буде пост про те, як росіяни скинули радянську владу. 28 років тому, в серпні 1991 року в Москві відбулася подія, названа пізніше “путчу ГКЧП”. Що ж сталося в ці дні? Колишні члени радянського уряду у що б то не стало прагнули зберегти СРСР (у вигляді якогось нового “Союзу Суверенних Держав”, керованого з Москви), а сили під керівництвом президента Єльцина відмовилися підкорятися ГКЧП, назвавши їх дії антиконституційними.

Далі події розвивалися вже на вулицях. Підлогу наказом ГКЧП у Москву були введені війська — близько трьох сотень БМП, 150 БТР-ів і танки Кантемирівській дивізії. У свою чергу, Єльцин виводить на вулиці десятки тисяч людей, які не хочуть збереження радянської влади ні в якому вигляді. Під впливом людей на вулицях, частина військ переходить вже на бік Єльцина і демократів — мотострільці Таманської дивізії розгорнули свої БМП вже на захист Білого дому, в якому знаходився Єльцин.

В ніч з 20 на 21 серпня в Москві відбувається зіткнення між армією і захисниками Білого дому — прихильники Єльцина блокували тролейбусами колону бронетехніки, при цьому троє захисників Білого дому загинули. Після цієї події вранці 21 серпня міністр оборони СРСР Язов віддає наказ вивести з Москви всі військові частини.

22 серпня всі члени ГКЧП були арештовані, їх дії були визнані антиконституційними. Парадоксальним чином, путч ГКЧП не тільки не “зберіг СРСР”, але маргінальними діями партійної верхівки тільки прискорило його падіння.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про бурхливий серпень 1991 року в Москві, а також питання. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І на телеграм-канал теж підписуйтесь)

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01. Кінець серпня 1991 року, початок путчу ГКЧП. Армія блокує доступ на Червону площу:

Как россияне свергли советскую власть

02. Втім, оточення з площі невдовзі зняли, і її заповнили протестувальники з російськими триколорами, плакатами і портретами академіка Сахарова:

Как россияне свергли советскую власть

03. Барикади біля будівлі Верховної Ради СРСР, в якому знаходилося фактичне керівництво Росії.

Как россияне свергли советскую власть

04. А це захисники Білого дому, в якому перебував президент Єльцин:

Как россияне свергли советскую власть

05. Люди будують барикаду з підручних засобів, знімок зроблений біля будівлі Верховної ради:

Как россияне свергли советскую власть

06. Будівництво барикади біля Білого дому. У хід йшли будь-які матеріали, в тому числі і ось така неивзестно звідки узялася труба великого діаметру:

Как россияне свергли советскую власть

07. Охорона Білого дому одягає пов’язки з триколором, щоб відрізняти “своїх” у разі можливих зіткнень з переодягненою міліцією:

Как россияне свергли советскую власть

08. Повсякденне життя на барикадах. Чимось нагадує Євромайдан в Києві, що відбувся через 22 роки після ГКЧП.

Как россияне свергли советскую власть

09. Польова кухня захисників:

Как россияне свергли советскую власть

10. Барикада біля Верховної ради:

Как россияне свергли советскую власть

11. У відповідь на блокування і охорону будівель до Москви за наказом ГКЧП стали вводити бронетехніку:

Как россияне свергли советскую власть

12. Люди блокують танки і БМП на Манежній площі, розпалюються жваві дискусії між демонстрантами і солдатами:

Как россияне свергли советскую власть

13. Танки на московських вулицях:

Как россияне свергли советскую власть

14. Генерал Лебідь, що був у той час заступником командувача ВДВ, переходить на бік захисників Білого дому, його прикладу пішли і багато інші командири підрозділів. Почасти саме це запобігло штурм Білого дому і будівлі Верховної ради, план якого був розроблений ГКЧП.

Как россияне свергли советскую власть

15. Солдати читають останні новини і листівки протестувальників:

Как россияне свергли советскую власть

16. Ніч з 21 на 22 серпня. Люди валять пам’ятник Якову Свердлову — так, 28 років тому в Москві теж валили пам’ятки)

Как россияне свергли советскую власть

17. У ході нічних зіткнень на барикадах загинуло 3 людини, яких поховали на наступний день:

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Как россияне свергли советскую власть

18. Ось так у ті роки виглядали захисники демократії в Росії, фото з похорону загиблих на барикадах:

Как россияне свергли советскую власть

19. 22 серпня, люди вітають Бориса Єльцина біля Білого дому, це вже після падіння ГКЧП і арешту всіх його учасників:

Как россияне свергли советскую власть

20. 23 серпня Горбачов повернувся до влади.

Как россияне свергли советскую власть

21. До кінця СРСР залишалися лічені дні.

Как россияне свергли советскую власть

Всі фото: Gettyimages.

А ви пам’ятаєте ті події? Як оцінюєте їх?

Напишіть в коментарях, цікаво почитати.

 

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