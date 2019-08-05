Так, друзі — сьогодні буде пост про те, як росіяни скинули радянську владу. 28 років тому, в серпні 1991 року в Москві відбулася подія, названа пізніше “путчу ГКЧП”. Що ж сталося в ці дні? Колишні члени радянського уряду у що б то не стало прагнули зберегти СРСР (у вигляді якогось нового “Союзу Суверенних Держав”, керованого з Москви), а сили під керівництвом президента Єльцина відмовилися підкорятися ГКЧП, назвавши їх дії антиконституційними.

Далі події розвивалися вже на вулицях. Підлогу наказом ГКЧП у Москву були введені війська — близько трьох сотень БМП, 150 БТР-ів і танки Кантемирівській дивізії. У свою чергу, Єльцин виводить на вулиці десятки тисяч людей, які не хочуть збереження радянської влади ні в якому вигляді. Під впливом людей на вулицях, частина військ переходить вже на бік Єльцина і демократів — мотострільці Таманської дивізії розгорнули свої БМП вже на захист Білого дому, в якому знаходився Єльцин.

В ніч з 20 на 21 серпня в Москві відбувається зіткнення між армією і захисниками Білого дому — прихильники Єльцина блокували тролейбусами колону бронетехніки, при цьому троє захисників Білого дому загинули. Після цієї події вранці 21 серпня міністр оборони СРСР Язов віддає наказ вивести з Москви всі військові частини.

22 серпня всі члени ГКЧП були арештовані, їх дії були визнані антиконституційними. Парадоксальним чином, путч ГКЧП не тільки не “зберіг СРСР”, але маргінальними діями партійної верхівки тільки прискорило його падіння.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про бурхливий серпень 1991 року в Москві, а також питання. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І на телеграм-канал теж підписуйтесь)

01. Кінець серпня 1991 року, початок путчу ГКЧП. Армія блокує доступ на Червону площу:

02. Втім, оточення з площі невдовзі зняли, і її заповнили протестувальники з російськими триколорами, плакатами і портретами академіка Сахарова:

03. Барикади біля будівлі Верховної Ради СРСР, в якому знаходилося фактичне керівництво Росії.

04. А це захисники Білого дому, в якому перебував президент Єльцин:

05. Люди будують барикаду з підручних засобів, знімок зроблений біля будівлі Верховної ради:

06. Будівництво барикади біля Білого дому. У хід йшли будь-які матеріали, в тому числі і ось така неивзестно звідки узялася труба великого діаметру:

07. Охорона Білого дому одягає пов’язки з триколором, щоб відрізняти “своїх” у разі можливих зіткнень з переодягненою міліцією:

08. Повсякденне життя на барикадах. Чимось нагадує Євромайдан в Києві, що відбувся через 22 роки після ГКЧП.

09. Польова кухня захисників:

10. Барикада біля Верховної ради:

11. У відповідь на блокування і охорону будівель до Москви за наказом ГКЧП стали вводити бронетехніку:

12. Люди блокують танки і БМП на Манежній площі, розпалюються жваві дискусії між демонстрантами і солдатами:

13. Танки на московських вулицях:

14. Генерал Лебідь, що був у той час заступником командувача ВДВ, переходить на бік захисників Білого дому, його прикладу пішли і багато інші командири підрозділів. Почасти саме це запобігло штурм Білого дому і будівлі Верховної ради, план якого був розроблений ГКЧП.

15. Солдати читають останні новини і листівки протестувальників:

16. Ніч з 21 на 22 серпня. Люди валять пам’ятник Якову Свердлову — так, 28 років тому в Москві теж валили пам’ятки)

17. У ході нічних зіткнень на барикадах загинуло 3 людини, яких поховали на наступний день:

18. Ось так у ті роки виглядали захисники демократії в Росії, фото з похорону загиблих на барикадах:

19. 22 серпня, люди вітають Бориса Єльцина біля Білого дому, це вже після падіння ГКЧП і арешту всіх його учасників:

20. 23 серпня Горбачов повернувся до влади.

21. До кінця СРСР залишалися лічені дні.

Всі фото: Gettyimages.

А ви пам’ятаєте ті події? Як оцінюєте їх?

Напишіть в коментарях, цікаво почитати.