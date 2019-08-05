«Чарльз, як тобі там?»: Священик РПЦ розповідав на ростб, як спілкувався з Дарвіном

Священик РПЦ і духівник Олексіївського ставропігійного жіночого монастиря Москви Артемій Владимиров заявив, що розмовляв з англійським вченим Чальзом Дарвіном, померлим у 1882 році. Про своє «відвертій розмові» священик розповів в ефірі релігійної програми на російському телеканалі «Спас».

Ведуча з легкою посмішкою слухала, як Артемій Владимиров відвідав Вестмінстерське абатство і вирішив поговорити з Дарвіном, хоч і не є прихильником «мавпячої теорії».

«Чарльз, як тобі там?» – звертався я до надгробку. Що ти скажеш зараз, як тобі здається, чи є якісь проміжні ланки між видами – між зеброю і жирафом?», — всерйоз розповідає священик РПЦ.

На цьому неймовірний розповідь не закінчився. Владимиров заявив, що Дарвін відповів йому.

«Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, в якій зараз каюсь. Ні до ведмедя, ні до свині особисто ти не маєш ніякого відношення», — процитував священик слова, «почуті» від Дарвіна.



Також неадекватний протоієрей висловив «жаль» англосаксам і данцям, зрадів «торжества розуму» і порадив редакції телеканалу розширити формат, щоб їх почули і за кордоном.